Новости компании

Уважаемые коллеги и партнеры!

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), ст. 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее - Закон № 157-ФЗ), п. 18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115), главным государственным санитарным врачом по г. Москве Е.Е. Андреевой принято постановление от 15.06.2021 № 1"О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", которым была установлена обязанность проводить профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении широкого круга работников организаций.

Информируем Вас, что нами были приняты все меры для обеспечения данного постановления. Требование, по вакцинации 60% от общей численности работников организации выполнено!