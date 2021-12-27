Новости компании
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2022 годом.
Пусть новый год реализует все ваши мечты и пожелания, создаст возможности для дальнейших успехов и процветания.
Желаем Вам праздничного настроения, оптимизма и правильных решений во всех жизненных ситуациях.
С Новым годом!
Поздравляем Вас с главным профессиональным праздником – Днём энергетика!
В этот праздничный день желаем всем работникам отрасли и их близким успехов во всех начинаниях, производственных и личных достижений, доброго здоровья и благополучия.
Информируем Вас о том, что в связи с указом Президента Российской Федерации об установлении нерабочих дней с 30 октября 2021 по 7 ноября 2021 включительно, Министерство Финансов Российской Федерации разъяснило, как проводить закупки по Закону N 223-ФЗ в нерабочие дни.
Сроки подачи заявок, которые исчисляются в рабочих днях и включают нерабочие дни, продлеваются до наступления рабочих дней. У участников должно быть минимум столько же рабочих дней, сколько и при обычных условиях (п. 2.1 Письма).
Участники смогут подать заявки и представить их обеспечение в период нерабочих дней, поскольку банки и операторы электронных площадок продолжат взаимодействовать в обычном режиме (п. 2.2 Письма).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399114/
Уважаемые коллеги и партнеры!
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), ст. 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее - Закон № 157-ФЗ), п. 18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115), главным государственным санитарным врачом по г. Москве Е.Е. Андреевой принято постановление от 15.06.2021 № 1"О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", которым была установлена обязанность проводить профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении широкого круга работников организаций.
Информируем Вас, что нами были приняты все меры для обеспечения данного постановления. Требование, по вакцинации 60% от общей численности работников организации выполнено!
С 02 апреля 2021 года произошло изменение наименования ООО "ППТК"
Новое полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
Новое краткое наименование: ООО «ГЭХ Закупки»
остальные реквизиты, в том числе ОГРН, ИНН, местонахождение, банковские реквизиты останутся без изменений.