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ООО «ГЭХ Закупки»
Последние закупки

Оказание транспортных услуг по чистке, погрузке и перевозке обезвоженного ила и песка на участке Биологических очистных сооружений г. Менделеевск

Дата публикации: 31.01.2022

Окончание подачи до: 08.02.2022

НМЦ: 530 000,00 руб.

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Выполнение работ по замене насосов и баков (демонтаж имеющихся и установка новых) в ходе технического перевооружения котельных, помещения теплоцентра и ЦТП 115/78/2022/В

Дата публикации: 31.01.2022

Окончание подачи до: 08.02.2022

НМЦ: 2 701 913,00 руб.

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Организация деловых поездок 22-054

Дата публикации: 31.01.2022

Окончание подачи до: 08.02.2022

НМЦ: 84 000 000,00 руб.

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Экспертиза производственных зданий

Дата публикации: 31.01.2022

Окончание подачи до: 08.02.2022

НМЦ: 1 113 000,00 руб.

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Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2 категории для нужд Клинского филиала (223/190/2022)

Дата публикации: 31.01.2022

Окончание подачи до: 08.02.2022

НМЦ: 9 603 466,67 руб.

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Новости компании

27.12.2021
Поздравление с новым годом
Уважаемые коллеги и партнёры!

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2022 годом.

Пусть новый год реализует все ваши мечты и пожелания, создаст возможности для дальнейших успехов и процветания.

Желаем Вам праздничного настроения, оптимизма и правильных решений во всех жизненных ситуациях.

С Новым годом!
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22.12.2021
Поздравление с днём Энергетика
Поздравление с днём Энергетика
Уважаемые коллеги и партнёры!

Поздравляем Вас с главным профессиональным праздником – Днём энергетика!

В этот праздничный день желаем всем работникам отрасли и их близким успехов во всех начинаниях, производственных и личных достижений, доброго здоровья и благополучия.
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27.10.2021
О проведении закупок в нерабочие дни (разъяснения Минфина)
Уважаемые Участники закупочных процедур!

Информируем Вас о том, что в связи с указом Президента Российской Федерации об установлении нерабочих дней с 30 октября 2021 по 7 ноября 2021 включительно, Министерство Финансов Российской Федерации разъяснило, как проводить закупки по Закону N 223-ФЗ в нерабочие дни.

Сроки подачи заявок, которые исчисляются в рабочих днях  и включают нерабочие дни, продлеваются до наступления рабочих дней. У участников должно быть минимум столько же рабочих дней, сколько и при обычных условиях (п. 2.1 Письма).

Участники смогут подать заявки и представить их обеспечение в период нерабочих дней, поскольку банки и операторы электронных площадок продолжат взаимодействовать в обычном режиме (п. 2.2 Письма).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399114/
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21.07.2021
Уведомление о вакцинации

Уважаемые коллеги и партнеры!
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), ст. 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее - Закон № 157-ФЗ), п. 18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115), главным государственным санитарным врачом по г. Москве Е.Е. Андреевой принято постановление от 15.06.2021 № 1"О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", которым была установлена обязанность проводить профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении широкого круга работников организаций. 

Информируем Вас, что нами были приняты все меры для обеспечения данного постановления. Требование, по вакцинации 60% от общей численности работников организации выполнено!

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02.04.2021
Переименование Общества
Уважаемые коллеги и партнеры!
С 02 апреля 2021 года произошло изменение наименования ООО "ППТК"
Новое полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
Новое краткое наименование: ООО «ГЭХ Закупки»
остальные реквизиты, в том числе ОГРН, ИНН, местонахождение, банковские реквизиты останутся без изменений.
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